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Detuvieron a un Hombre por Estafar a una Jubilada de 81 años en El Soberbio

Una mujer de 81 años denunció este jueves el robo de sus tarjetas de débito en la localidad de El Soberbio y, horas después, detectó compras y movimientos bancarios que no había realizado por un total de 310 mil 500 pesos en distintos comercios de la zona.



Tras la denuncia, efectivos policiales iniciaron una investigación que permitió identificar y detener a un hombre de 30 años domiciliado en esa localidad. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una de las tarjetas sustraídas que estaba en poder del sospechoso.


El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para establecer si estuvo involucrado en otras maniobras similares.

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