Incendio en San Vicente: el Fuego afectó un Depósito y no Hubo Heridos

Un incendio se registró anoche en el barrio Unido de la localidad de San Vicente, donde el fuego afectó un pequeño depósito de madera ubicado en una vivienda de la zona.









El hecho ocurrió cerca de las 20:45 del martes, cuando, aparentemente, las llamas se iniciaron tras una quema de basura y alcanzaron una estructura de madera con techo de zinc, de aproximadamente dos metros por uno y medio.





Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar y lograron sofocar el foco ígneo antes de que se propagara. No se registraron personas lesionadas.





La propiedad pertenece a una mujer de 28 años y se realizaron las actuaciones correspondientes.





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