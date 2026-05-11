Recuperaron Objetos Robados y Detuvieron a un Joven en San Vicente

La Policía recuperó varios elementos robados a un hombre de 76 años y detuvo al presunto autor del hecho en la localidad de San Vicente.









La denuncia fue realizada este lunes por la víctima, domiciliada en Picada Tarumá, quien manifestó que delincuentes ingresaron a su vivienda y sustrajeron prendas de vestir, un par de zapatillas, una amoladora y una escopeta calibre 28.





Tras tareas investigativas, los efectivos localizaron al sospechoso en el barrio Unido, donde fue detenido. Además, durante el procedimiento, los uniformados secuestraron todos los objetos denunciados como robados.





El joven, de 21 años, quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras que los elementos recuperados serán restituidos a su propietario una vez finalizados los trámites correspondientes.