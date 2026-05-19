Cayó Joven Acusado de Robar una vivienda: Recuperaron Celular, Documentos y hasta Combustible

Un joven de 19 años fue detenido en San Vicente acusado de ingresar a una vivienda en Picada Ki Renz y llevarse varios elementos.









El hecho fue denunciado por una mujer de 46 años, quien informó la sustracción de un teléfono celular con cargador, documentaciones personales, llaves de una motocicleta Honda y cinco litros de nafta.





El procedimiento se realizó cerca de las 21 horas, tras tareas de investigación de efectivos de la Comisaría Segunda, que lograron ubicar al sospechoso.





Al momento de la detención, el joven tenía en su poder todos los elementos denunciados, que fueron secuestrados.





El detenido quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia. Los objetos recuperados serán restituidos a la propietaria.