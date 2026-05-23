Detuvieron a un Tarefero por Atacar con un Machete a un Compañero en San Pedro

Un hombre de 38 años fue detenido en San Pedro, acusado de agredir con un machete a un compañero de trabajo en una cuadrilla de cosecha de yerba mate. La víctima sufrió una herida en la muñeca derecha y tiene siete días de tiempo probable de curación.









El hecho se conoció cerca de la 1:20, cuando un vecino alertó sobre una gresca en Colonia María Auxiliadora. Una comisión policial se dirigió al hospital local, donde constató que el herido, de 32 años y domiciliado en Aristóbulo del Valle, presentaba una lesión compatible con un ataque con arma blanca.





Según su testimonio, la agresión ocurrió tras una discusión con otro tarefero, conocido por el alias “Dino”.





El médico de turno diagnosticó una herida cortante en la muñeca derecha. Luego, tras tareas investigativas, la Policía logró ubicar y detener al presunto agresor, quien quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.