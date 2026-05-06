Demarcación Vial en Rutas de El Soberbio

La Dirección Provincial de Vialidad realiza trabajos de señalización horizontal en rutas de la provincia.









En los últimos días, las tareas se concentraron en la Ruta Provincial 2, en El Soberbio, cerca de la Escuela 485, donde se pintaron reductores de velocidad. Además, en la Ruta Provincial 13 se aplicaron aproximadamente 170 metros cuadrados de pintura para la demarcación de líneas centrales de la calzada.





También se prevén intervenciones en otros tramos de la Ruta Provincial 2. En paralelo, continúan trabajos de señalización vertical con instalación de cartelería en distintas rutas, entre ellas la Ruta Provincial 103.



