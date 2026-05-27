Firmaron Convenio entre Hospital SAMIC de San Vicente y Universidad para Prácticas y Formación

El Hospital Nivel III de San Vicente y la Universidad Católica de las Misiones firmaron ayer 26 de mayo un convenio de cooperación en las instalaciones del centro de salud, con el objetivo de articular actividades académicas y sanitarias.









El acuerdo fue rubricado por el director del hospital, Luis Alberto Gómez, junto a autoridades de la Facultad de Ciencias de la casa de estudios. Según se desprende del documento, el convenio contempla la realización de prácticas profesionales, instancias de formación y acciones conjuntas vinculadas a la docencia y la investigación.









Además, se establece la posibilidad de que estudiantes desarrollen actividades en el ámbito hospitalario, bajo supervisión, como parte de su formación académica. También se prevé el intercambio de información y la coordinación de iniciativas entre ambas instituciones.









El documento detalla condiciones generales, responsabilidades compartidas y el marco para la implementación de las actividades previstas.