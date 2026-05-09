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Bomberos Sofocaron el Incendio de una Vivienda en San Vicente

Bomberos Voluntarios de San Vicente trabajaron este sábado al mediodía en el incendio de una vivienda ubicada en la zona de acceso a la Toma de Agua Potable.




El hecho fue reportado cerca de las 11:50 y motivó la salida de los móviles 4 y 23 hacia el lugar del siniestro.


Al arribar, los rescatistas constataron que el fuego afectaba una vivienda de cuatro ambientes, de aproximadamente 8 por 10 metros.


El personal realizó tareas de extinción, control y enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran.


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