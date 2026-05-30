Biolor Entregó Productos Biológicos a 25 Escuelas de San Vicente para Mejorar las Condiciones Sanitarias

Con el objetivo de contribuir al bienestar de estudiantes, docentes y personal de servicios, la empresa Biolor, propiedad del emprendedor sanvicentino Rubén Colicci, realizó la entrega de productos biológicos destinados al mantenimiento y saneamiento de baños escolares en 25 establecimientos educativos de San Vicente.









La iniciativa fue impulsada conjuntamente con la concejal Laura Marques y comenzó a gestarse hace aproximadamente un año, a partir de la preocupación por las dificultades que enfrentan muchas instituciones en el mantenimiento de sus sistemas sanitarios.





"Siempre tuvimos la vocación de aportar a la mejora del ambiente y de brindar soluciones concretas a problemas cotidianos", explicó Colicci durante la jornada realizada en un salón cedido por la Municipalidad de San Vicente.





Tras mantener reuniones con los supervisores escolares, la propuesta fue bien recibida y permitió concretar la entrega de insumos a las escuelas que integran el Circuito I de la localidad. Además de los productos, los responsables de Biolor brindaron una capacitación sobre su correcta utilización para garantizar los mejores resultados.





Los insumos entregados están elaborados a partir de microorganismos benéficos que actúan de manera natural sobre la materia orgánica presente en cámaras sépticas y cañerías. Entre ellos se encuentran las piedras sanitarias para baños, diseñadas para mejorar el funcionamiento de los sistemas sanitarios durante un período aproximado de tres meses.





Asimismo, se distribuyó un producto líquido para el tratamiento de cañerías que ayuda a degradar grasas acumuladas, prevenir obstrucciones y reducir los malos olores, favoreciendo un mejor funcionamiento de las instalaciones.









Durante la capacitación también se brindaron recomendaciones para preservar la efectividad de los microorganismos, entre ellas evitar el uso de productos que contengan cloro o hipoclorito de sodio, ya que estas sustancias eliminan los agentes biológicos responsables del tratamiento.





La actividad reunió a docentes de las distintas instituciones en un clima de colaboración y compromiso. Desde Biolor destacaron la positiva recepción de la propuesta y manifestaron su intención de continuar ampliando este tipo de acciones en beneficio de las comunidades educativas de la provincia.





La iniciativa representa una muestra del aporte que pueden realizar las empresas locales cuando articulan esfuerzos con instituciones y organismos públicos para dar respuesta a necesidades concretas de la comunidad.