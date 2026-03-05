Nació en Plena Ruta camino a San Vicente: una Beba fue Asistida por Bomberos de Fracrán

En la noche del sábado 2 de mayo, una mujer dio a luz en plena ruta mientras se dirigía hacia el hospital de San Vicente.









Se trata de Rocío Lezcano, quien junto a su pareja, Javier Alvez, viajaba en dirección a esa localidad cuando, a la altura de Fracrán, se desencadenó el parto. En ese lugar nació la beba, identificada como Yasemin Aylén Alvez.





Ante la situación, intervinieron Bomberos Voluntarios de Fracrán, quienes brindaron asistencia inmediata y acompañaron a la familia hasta el hospital de San Vicente.

Tanto la madre como la recién nacida fueron trasladadas para su atención médica. El hecho ocurrió en medio del trayecto y demandó la intervención de los servicios de emergencia.