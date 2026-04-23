Secuestraron un Auto por Presunta Documentación Apócrifa en San Vicente

La Policía de San Vicente secuestró un automóvil por el presunto uso de documentación falsa durante un procedimiento realizado en la División Verificación Automotor.









El hecho ocurrió este 21 de abril, cerca de las 9 de la mañana, cuando un hombre de 30 años se presentó de manera voluntaria para verificar un Volkswagen Gol.





Durante el control, los efectivos detectaron irregularidades en la cédula, dos formularios F12 y un comprobante de pago, que presentaban características apócrifas. Además, se estableció que firmas y sellos observados en la documentación no coincidían con los originales utilizados por la División Verificación.









Tras informar el caso a la Fiscalía y al Juzgado Federal de Oberá, se ordenó el secuestro del vehículo y de toda la documentación presentada. También se notificó al involucrado sobre sus derechos y garantías, quedando supeditado a la causa.