Recuperaron una Moto Robada en San Vicente

Efectivos policiales recuperaron una motocicleta que había sido sustraída días atrás en la localidad de San Vicente.









El procedimiento se realizó durante la noche del jueves, cuando personal policial, tras tareas de rastrillaje y recorridas preventivas, localizó una Motomel 110 centímetros cúbicos oculta en una zona de monte, a la altura del kilómetro 23 de la Ruta Provincial 222.





El rodado había sido denunciado como robado el viernes pasado en el kilómetro 24 de la misma ruta, donde se encontraba estacionado en cercanías a un local bailable.





La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial, donde se continúan las actuaciones judiciales correspondientes, para luego ser restituida a su propietario.