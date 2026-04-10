Secuestraron un Auto con Adulteración de Chasis en San Vicente

Un vehículo fue secuestrado en San Vicente tras detectarse irregularidades en la numeración del chasis durante un control de verificación.









El procedimiento se realizó en la mañana del jueves en la Planta Verificadora de la Unidad Regional VIII, donde personal de la División Verificación Automotor inspeccionó un Chevrolet Celta 1.4, de tres puertas, presentado por un hombre de 33 años, domiciliado en zona rural.





Al momento de la revisión, los efectivos detectaron indicios de maniobras ilícitas compatibles con la modalidad conocida como “ensamble”, constatando adulteraciones en la numeración del chasis.





Tras las consultas correspondientes, se estableció que el vehículo no registraba pedido de secuestro vigente, aunque presentaba inconsistencias físicas que encuadran en delitos contra la fe pública.





Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y de la documentación presentada, quedando ambos a disposición de la Justicia.