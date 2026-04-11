Evadió Control, Despistó y Abandonó una Moto Robada

Un hombre intentó evadir un control policial, despistó y abandonó una motocicleta con pedido de secuestro por hurto en Buenos Aires. El hecho se registró en San Pedro.









Ocurrió ayer cerca de las 20, en el paraje Kilómetro 80 de la Ruta Provincial número 17. Efectivos de la Comisaría de Pozo Azul realizaban un operativo de prevención cuando intentaron identificar al conductor de una moto.





Al advertir la presencia policial, el hombre realizó maniobras evasivas, perdió el control del rodado y cayó. Luego abandonó la motocicleta y escapó a pie.





Tras el secuestro, se solicitó un informe al Departamento de Inteligencia de Frontera, que confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro por hurto en la provincia de Buenos Aires.





El conductor ya fue identificado y la Policía continúa con las actuaciones para dar con su paradero.