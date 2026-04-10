Choque Entre Motos en San Vicente: un Adolescente con Fractura y Traumatismo Craneal

Un siniestro vial entre dos motocicletas dejó como saldo un adolescente con lesiones de gravedad y otro conductor con heridas leves en la localidad de San Vicente.









El hecho se registró este jueves, cerca de las 17:20, en la intersección de avenida Constitución y calle Santa Lucía, donde colisionaron una motocicleta Mondial de 110 cilindradas y una Yamaha YBR de 125.





Como consecuencia del impacto, uno de los conductores, de 14 años, sufrió fractura en la pierna izquierda y traumatismo encéfalo craneano. Permanece internado en observación, con un tiempo estimado de recuperación de 30 días.





En tanto, el otro involucrado presentó escoriaciones en miembros superiores e inferiores y fue dado de alta tras recibir atención médica.





Ambos conductores dieron negativo al test de alcoholemia. Continúan las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.