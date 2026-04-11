Cayeron dos Sospechosos por Robos Reiterados en San Vicente

Dos hombres de 20 y 22 años fueron detenidos en San Vicente, en el marco de una investigación por varios delitos contra la propiedad.









Los sospechosos eran buscados por su presunta participación en una serie de robos en viviendas de la ciudad. Entre los elementos sustraídos se registraron cilindros de gas, un televisor de 42 pulgadas y una motoguadaña.





Tras tareas de investigación y seguimiento, los efectivos lograron establecer la vinculación de ambos con los hechos. Los acusados permanecían prófugos hasta que fueron localizados y detenidos en un operativo.





Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y continúan las actuaciones, junto con el análisis de los elementos recuperados.