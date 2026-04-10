Detuvieron a un Prófugo por Abuso Sexual tras Intentar Evadir un Operativo en San Pedro

Un hombre de 37 años, que se encontraba prófugo en una causa por abuso sexual, fue detenido en las últimas horas en el barrio La Tosquera, en San Pedro.









El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos de la División Investigaciones realizaban tareas preventivas en la zona y observaron a un individuo que, al notar la presencia policial, intentó disimular su actitud e ingresar a una vivienda.





Al ser interceptado, el sujeto se identificó y, tras la verificación de sus datos, se constató que sobre él pesaba un pedido de detención vigente desde el año pasado en el marco de una causa por abuso sexual.





Ante esta situación, los efectivos procedieron a su inmediata detención.





El hombre fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde quedó a disposición de la Justicia.