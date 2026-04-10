Choque Entre Motos en San Vicente: Dos Hombres Heridos

Dos personas resultaron lesionadas tras una colisión entre motocicletas este viernes al mediodía en San Vicente.









El hecho se registró cerca de las 12:45 en la intersección de avenida Constitución y calle Santa Lucía. Por causas que se investigan, impactaron una moto Mondial 110 y una Yamaha YBR 125.





Los conductores fueron identificados como Isaac Ismael M., de 19 años, y Javier D., de 33. Ambos sufrieron lesiones, fueron asistidos en el lugar y luego trasladados para una mejor evaluación médica.





En el sitio trabajó personal policial para determinar cómo ocurrió el siniestro.