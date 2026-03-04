Amenazó con un Arma y Atacó con Machete: un Detenido en El Soberbio

En El Soberbio, cerca de la medianoche del martes, un hombre de 61 años fue detenido en el paraje San Ignacio tras amenazar con un arma de fuego y herir con un machete a un joven de 29 años.









El lesionado fue trasladado al hospital local, donde constataron heridas cortantes en la cabeza y en la mandíbula. Además, presentaba aliento etílico positivo.









El agresor también estaba alcoholizado y tenía un hematoma leve en la zona abdominal.





En el lugar del hecho, la Policía secuestró un machete y una escopeta de fabricación casera calibre 20. El detenido quedó a disposición de la Justicia.