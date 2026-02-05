Hombre de 74 años Sufrió Quemaduras tras Incendio de su Vivienda en San Vicente

Un hombre de 74 años ingresó esta madrugada al Hospital de San Vicente con lesiones por quemaduras, luego de incendiarse su vivienda en el Picada Flor.









El hecho se registró alrededor de las 05:45 horas. El lesionado, identificado como Roberto P.D.S., fue trasladado por una vecina, quien relató que el fuego consumió por completo la casa donde el hombre vivía solo.





Según las primeras informaciones, el incendio se habría originado porque el hombre solía encender fuego en el suelo dentro del inmueble, lo que provocó pérdidas materiales totales.



