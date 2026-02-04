Acompañan a San Vicente Informa

Detuvieron a Dos Jóvenes por Hurto en San Vicente

Dos jóvenes fueron detenidos en San Vicente acusados de cometer un hurto en una vivienda ubicada sobre calle Alberdi.



La denuncia fue radicada el 3 de febrero cerca de las 20:20 por un hombre de 77 años, quien informó la sustracción de tres silletas plegables color verde y naranja, además de una alfombra blanca.


El hecho fue investigado por efectivos de la Comisaría Primera de la Unidad Regional VIII. A través de cámaras de seguridad del domicilio lograron identificar a los presuntos autores, dos jóvenes de 18 y 19 años, quienes fueron aprehendidos.


La Policía continúa con tareas para ubicar y secuestrar los elementos denunciados como robados.

