Motociclista Resultó Lesionado tras Chocar con un Animal Vacuno en San Vicente

Un siniestro vial se registró en la tarde de este sábado en Fracrán, cuando una motocicleta colisionó con un animal vacuno que se encontraba suelto en el camino. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica.





Cerca de las 16:48 una motocicleta Honda XR 125, conducida por Francisco O. de 33 años, embistió a un ternero perteneciente a una vecina de 50 años de la zona.





Tras el choque, el motociclista resultó lesionado y fue asistido en el lugar, para luego ser derivado a un centro de salud a fin de realizar las evaluaciones correspondientes. Intervinieron efectivos policiales y se iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro y la responsabilidad del animal suelto en la vía pública.