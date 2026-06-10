Las Cámaras Permitieron Reconstruir el Crimen de San Vicente y hay Cinco Nuevos Detenidos

La Policía de Misiones reconstruyó en pocas horas, mediante cámaras de videovigilancia, los movimientos de dos vehículos vinculados al homicidio de Fernando Matías Rodríguez, de 27 años, ocurrido durante la madrugada de este martes en el Barrio Sol de América de San Vicente. La investigación permitió detener a cinco personas y apunta a un posible trasfondo relacionado con las drogas.









Entre los detenidos hay dos ciudadanos brasileños, Daniel F., de 23 años, y Alisson F., de 20, quienes son investigados como los presuntos autores materiales de los 12 disparos que terminaron con la vida de Rodríguez. También fueron detenidos Fernando R., de 35 años, Flavia K., de 29, y Maximiliano P., de 25.





Según la principal hipótesis de la Unidad Regional VIII, los cinco habrían cumplido distintos roles dentro de la estructura que habría organizado el ataque. El análisis de las cámaras permitió establecer los desplazamientos previos y posteriores al crimen y determinar que dos vehículos habrían sido utilizados durante la secuencia.





Además, el cruce de información con autoridades de Rio Grande do Sul permitió establecer que los dos ciudadanos brasileños poseen antecedentes policiales y penitenciarios en ese país, incluidos registros relacionados con estupefacientes. También se investiga una posible vinculación con la organización narcocriminal brasileña Os Manos, aunque este dato continúa bajo verificación.





Durante los procedimientos fueron secuestrados un Volkswagen Gol Trend, un Fiat Uno y otro Volkswagen Gol Trend. En tanto, en Picada Zulma, al costado de un camino vecinal, los investigadores encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con siete cartuchos, un revólver Amadeo Rossi calibre 38 con seis vainas servidas y otros once cartuchos calibre 9 milímetros.





Previamente, en un allanamiento realizado en el barrio El Progreso, había sido secuestrado un cargador vacío de una pistola 9 milímetros. Todo el material será sometido a pericias para establecer si las armas fueron utilizadas en el homicidio.





En la escena del crimen, donde Rodríguez también tenía un arma, la Policía había secuestrado más de 100 gramos de cocaína, una balanza de precisión, 87.200 pesos, teléfonos celulares y elementos de interés balístico. Estos hallazgos motivaron además la intervención de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal de Oberá.





Desde el comienzo de la investigación fueron aprehendidas diez personas. Las primeras cinco recuperaron posteriormente la libertad, aunque quedaron notificadas de la causa. Las otras cinco continúan detenidas y son actualmente el principal foco de la investigación.





Ahora, las pericias balísticas, el análisis de los teléfonos, las imágenes de las cámaras y el estudio de los vehículos secuestrados serán determinantes para reconstruir completamente el ataque y establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.



