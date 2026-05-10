Un Hombre Sufrió Graves Fracturas tras un Choque entre un Auto y una Moto en San Vicente

Un hombre de 34 años permanece internado con fracturas de tibia y fémur derecho tras un siniestro vial ocurrido anoche en la intersección de la avenida Constitución y la calle Martín Fierro, en San Vicente. El choque involucró a un Volkswagen Suran y una motocicleta Motomel de 110 cc.









El automóvil era conducido por Gustavo Denis I., de 52 años, quien viajaba acompañado por Patricia Roxana L., de 44, ambos sin lesiones. En la motocicleta circulaba Cristian Fernando N., de 18 años, quien también resultó ileso, mientras que su acompañante, Daniel B., de 34, sufrió las lesiones y continúa internado, con un tiempo de curación estimado en 60 días. Las pruebas de alcoholemia dieron resultado negativo y la Policía realizó las pericias para determinar las circunstancias del siniestro.