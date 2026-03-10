Enfrentamiento Armado dejó un Muerto y dos Detenidos en San Vicente

Un hombre de 46 años, identificado como Héctor Tavares, murió este sábado tras un enfrentamiento ocurrido en la zona de Parada Agro Forestal, en San Vicente. En el mismo hecho, Mauricio Carlos D., de 54 años, resultó herido de arma de fuego y fue detenido junto a su hijo Rubén D., de 26.









El episodio se registró alrededor de las 17, a la altura del kilómetro 994 de la ruta nacional 14. Según las primeras averiguaciones, entre los involucrados existirían diferencias de vieja data, posiblemente vinculadas al paso de animales entre campos, aunque esta circunstancia forma parte de las líneas investigativas.





De acuerdo con los primeros datos, una discusión habría derivado en un enfrentamiento en el que se habrían utilizado armas de fuego y un machete. Como consecuencia, Tavares murió en el lugar, mientras que Mauricio Carlos D. sufrió una herida de arma de fuego y fue trasladado al hospital en calidad de detenido, donde permanece bajo custodia policial.





En tanto, su hijo Rubén D. fue alojado en sede policial. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.





Efectivos de la Unidad Regional VIII y personal especializado trabajan en el lugar para reconstruir la secuencia, establecer cómo se produjeron las lesiones y determinar la participación de cada uno de los involucrados.