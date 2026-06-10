Cuatro Aprehendidos por un Nuevo Homicidio en San Vicente

Fernando Matías Rodríguez, de 27 años, fue hallado sin vida durante la madrugada de este martes en el Barrio Sol de América de San Vicente, cerca de las 1:30. Estaba con múltiples heridas compatibles con disparos de arma de fuego. Detuvieron preventivamente a Matías Miguel L. (27), Yenifer Antonella L. (18), Matías M. (40) y Francisco K. (29), quienes se encontraban circunstancialmente en el lugar. La Justicia intenta determinar su posible vinculación con el homicidio.





El procedimiento permitió secuestrar nueve vainas calibre 9 milímetros, fragmentos de proyectiles, una pistola calibre 22, teléfonos celulares y otros elementos. También fueron incautados más de 100 gramos de una sustancia que sería cocaína, una balanza de precisión y 87.200 pesos, por lo que intervino la Justicia Federal. Además, la Policía busca identificar a otros dos hombres que habrían escapado del lugar.







