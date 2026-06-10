Dos Detenidos tras Intentar Robar una Motocicleta en San Vicente

Dos hombres fueron aprehendidos anoche, luego de ingresar a una propiedad ubicada sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 981, en Colonia Río Victoria, e intentar sustraer una motocicleta Motomel de 150 cc. La situación fue advertida por una mujer de 26 años, quien alertó a la Policía.













Una patrulla que realizaba tareas preventivas a una cuadra del lugar llegó rápidamente y sorprendió a los sospechosos antes de que concretaran el robo. Los aprehendidos fueron identificados como José Marcos R. F., de 25 años, y Yonatan F. S., de 27, quienes quedaron a disposición de la Justicia por el intento de hurto.