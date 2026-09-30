Incendio Destruyó una Vivienda en El Soberbio

Una vivienda ubicada cerca de la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 17, en El Soberbio, quedó completamente destruida por un incendio registrado este miércoles alrededor de las 15:30.









Según las primeras averiguaciones, el hijo del propietario se encontraba solo en el lugar y habría encendido una cocina a leña, sin poder controlar posteriormente las llamas. Efectivos de la Comisaría Seccional Segunda intervinieron y lograron evitar que el fuego se propagara a otros sectores. No se registraron personas lesionadas.