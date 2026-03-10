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Despiste Fatal en la Ruta Nacional 14: Murió un Hombre y una Mujer Resultó Lesionada en San Vicente

Carlos Fernando Weber, de 31 años, murió luego de que el Volkswagen Vento GLI que conducía despistara esta tarde sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 970, en San Vicente. En el vehículo también viajaba una mujer de 32 años, quien resultó lesionada.




Ambos fueron trasladados al hospital local, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento del conductor. La acompañante, identificada como Carla Antonela, permanece bajo evaluación médica. La Policía intervino en el lugar y lleva adelante las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.

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