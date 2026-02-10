Choque entre una Moto y un Peugeot 505 en el Acceso al Parque Sur de Dos de Mayo

Una motocicleta Zanella ZR conducida por Luis V (44) y un Peugeot 505 SR Sedán conducido por Victor N. (61) protagonizaron un siniestro vial este viernes por la noche sobre el acceso terrado al Parque Sur, que conecta con la Ruta Nacional 14, km 954, a pocos metros de la casilla de Tránsito y Turismo de la Policía.









El conductor de la moto resultó lesionado. En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios, efectivos de la Comisaría Primera y personal de salud, quienes asisten a los heridos. AMPLIAREMOS.