Detuvieron a un Joven por Realizar Maniobras Peligrosas en San Vicente

Un joven de 20 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en el barrio Tarumá de San Vicente, luego de ser sorprendido cuando realizaba maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta.









El procedimiento se concretó alrededor de las 00:30, cuando los efectivos intervinieron al observar que el motociclista circulaba realizando “willy”, levantando la rueda delantera del rodado. El joven, identificado como Héctor O., fue aprehendido por conducción temeraria, mientras que la Policía retuvo preventivamente una motocicleta Yamaha YBR de 125 centímetros cúbicos.