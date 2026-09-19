Tras una Seguidilla de Robos lo Detuvieron cuando Ocultaba Elementos en una Construcción de San Vicente

Un hombre de 30 años, conocido como “Cafu”, fue detenido este sábado en una construcción abandonada del Barrio San Roque de San Vicente, en el marco de una investigación por al menos seis robos denunciados desde julio. Los investigadores lo sorprendieron mientras ocultaba elementos que serían parte de los objetos sustraídos.









La investigación comenzó a partir de seis denuncias realizadas por vecinos, un comercio y una iglesia. Entre los elementos denunciados figuraban bicicletas, 25 pares de zapatillas, herramientas, un cilindro de gas, ventiladores y cables.





A partir del entrecruzamiento de las denuncias y las tareas de investigación, efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional VIII establecieron que el sospechoso podría encontrarse en una construcción abandonada del barrio San Roque.





Cerca de las 16 horas, los policías llegaron al lugar y sorprendieron a Adrián Alejandro A., de 30 años, alias “Cafu”, mientras ocultaba elementos vinculados con los hechos investigados.





El hombre fue detenido y en el lugar se recuperaron bicicletas, zapatillas, herramientas, un cilindro de gas, ventiladores y cables. Los elementos serán cotejados con las denuncias para determinar su procedencia y avanzar con su restitución a los damnificados.





El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para establecer su vinculación con cada uno de los robos.