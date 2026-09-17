Despistó en la Ruta 11 de Dos de Mayo y Tres Pasajeros Resultaron Heridos

Un Fiat Doblò despistó este jueves cerca de las 15:30 sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 48, en Dos de Mayo. El vehículo era conducido por Fabio Alberto F., de 50 años, y trasladaba a cinco pasajeros.









Por causas que son materia de investigación, el rodado salió de la calzada y terminó despistando. Como consecuencia, tres pasajeros, de 28, 39 y 34 años, resultaron lesionados y fueron asistidos, mientras que el conductor y otros dos ocupantes, de 38 y 36 años, no presentaron lesiones. Intervino personal de la Comisaría 1.ª de Dos de Mayo y se aguardan los informes médicos para determinar el carácter de las lesiones.