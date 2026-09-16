Recuperaron una Bicicleta y Secuestraron Cannabis Durante un Procedimiento en San Vicente

Un hombre de 32 años fue aprehendido este miércoles en San Vicente, acusado de no devolver una bicicleta que le habían prestado. El rodado, una Maxam rodado 29, fue recuperado durante el procedimiento, iniciado a partir de la denuncia de un joven de 22 años.









Además, los policías encontraron en poder del detenido dos envoltorios con una sustancia vegetal. Personal de Drogas Peligrosas UR-VIII realizó el test correspondiente y confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 10,6 gramos. Por disposición de la Fiscalía Federal de Oberá, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.