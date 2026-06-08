Tras un Mes de Investigaciones la Policía Capturó a un Prófugo Acusado de Intentar Abusar de una Niña

La Policía detuvo este jueves en El Soberbio a un hombre de 31 años que permanecía prófugo desde fines de junio, acusado de presunto abuso sexual en grado de tentativa y amenazas contra una niña de 12 años.









El detenido fue identificado como Alejandro K., quien era intensamente buscado por orden del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente. La causa se originó tras la denuncia presentada por el padre de la menor.





De acuerdo con la denuncia, la niña relató que un vecino habría intentado llevarla por la fuerza hasta una habitación de la vivienda con intenciones de abusar de ella. La menor logró escapar y, según la investigación, el acusado la habría amenazado de muerte para que no contara lo sucedido.





Tras permanecer más de un mes prófugo, agentes encubiertos lograron localizar al sospechoso durante un operativo realizado este jueves en El Soberbio, donde fue detenido.





En la investigación trabajaron efectivos de la Comisaría de la Mujer y de la Comisaría Seccional Segunda, quienes llevaron adelante las tareas investigativas que permitieron ubicar al acusado, que quedó alojado a disposición de la Justicia.