Manejaba Alcoholizado, Chocó contra Otro Vehículo y fue Demorado en San Vicente

Un conductor de 37 años fue demorado luego de protagonizar un siniestro vial mientras manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre en San Vicente. El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 21:30 sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 978, donde colisionaron una camioneta Fiat Strada y un Volkswagen Gol Trend.









Según las primeras averiguaciones, ambos conductores resultaron con lesiones menores. No obstante, al realizar el test de alcoholemia a Diego L., conductor de la Fiat Strada, el resultado fue de 1,96 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido por la Ley Nacional de Tránsito.









Como consecuencia, el hombre fue demorado por la Policía, se labró el acta de infracción correspondiente y la camioneta quedó retenida por disposición de la autoridad competente. Mientras tanto, continúan las actuaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.