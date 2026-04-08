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Dos Mujeres Fueron Asistidas tras el Despiste de un Automóvil en Dos de Mayo

Un automóvil Ford Ka protagonizó un despiste este lunes a las 21:55 sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 9, en la localidad de Dos de Mayo.


El vehículo era conducido por una mujer de 42 años, quien resultó ilesa. En tanto, sus acompañantes, una mujer de 65 años y una niña de 11, fueron trasladadas para su evaluación médica.


Según el parte médico la mujer de 65 años sufrió excoriaciones en el mentón, mientras que la menor se encontraba lúcida con lesiones leves. Ambas recibieron el alta médica tras ser examinadas.

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