Cuatro Personas Resultaron Heridas tras el Vuelco de un Automóvil sobre la Ruta Provincial 2 en El Soberbio

Cuatro personas sufrieron lesiones este domingo por la mañana luego de que un automóvil despistara y volcara sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 10, en el paraje Capín Largo, en la localidad de El Soberbio.









El siniestro ocurrió cerca de las, cuando, por causas que se investigan, un Fiat Palio conducido por Hernán W., de 25 años, perdió el control, salió de la calzada y terminó volcado sobre la banquina. En el vehículo viajaban además Laura C., de 21 años, Omar G., de 32, y una adolescente de 17 años.





Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes resultaron lesionados, fueron asistidos en el lugar y luego trasladados a un centro de salud, donde permanecen bajo evaluación médica.





En tanto, efectivos de la Comisaría Primera de El Soberbio y personal especializado realizaron las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro vial.