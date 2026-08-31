Tres Personas Fueron Hospitalizadas tras Despistar con una Camioneta sobre la Ruta 14 en Dos de Mayo

Tres personas fueron trasladadas al hospital de Dos de Mayo luego de que una camioneta Chevrolet Montana despistara este lunes al mediodía sobre la Ruta Nacional 14.









El siniestro ocurrió alrededor de las 12:30, a la altura del kilómetro 951. Por causas que son investigadas, Fabio B., de 35 años, perdió el control del vehículo y salió de la calzada. Viajaba acompañado por Ruth B., de 24 años, y otro hombre cuya identidad todavía no fue establecida.





Tras el despiste, los tres ocupantes recibieron asistencia y fueron trasladados al hospital local, donde permanecen bajo evaluación médica para determinar el carácter de las lesiones.





El hecho se produjo en medio de las lluvias y las condiciones climáticas adversas que afectan a distintos puntos de Misiones. Ante este panorama, la Policía recomienda a los conductores extremar las precauciones, reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos, evitar maniobras bruscas y circular con las luces reglamentarias encendidas.





En el lugar intervienen efectivos de la Comisaría Primera de Dos de Mayo, dependiente de la Unidad Regional VIII, quienes llevan adelante las actuaciones correspondientes.