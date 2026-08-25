Cambio de Jefe en la Unidad Regional VIII de San Vicente

Este martes, a las 17:30, se realizará frente a la sede de la Unidad Regional VIII de San Vicente el acto de cambio de jefe de esa dependencia policial.

Durante la ceremonia, el comisario general Hugo Omar González, actual jefe de la Unidad Regional VIII y próximo director general de Seguridad de la Policía de Misiones, hará entrega formal del mando.

La jefatura de la Unidad Regional VIII quedará a cargo del comisario inspector José Hernán Katz, quien asumirá como nuevo jefe de la dependencia con asiento en San Vicente.

El acto contará con la presencia de autoridades policiales y se desarrollará frente a la sede de la Unidad Regional.