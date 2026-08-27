Gendarmería Secuestró 20 Rollos de Madera Nativa Extraídos Ilegalmente en Dos de Mayo

Un hombre fue detectado cuando extraía sin autorización madera nativa de una propiedad privada, en la localidad de Dos de Mayo. El procedimiento se realizó ayer y se originó a partir del aviso realizado por el propietario de una chacra.









Efectivos de las Secciones Seguridad Vial “San Vicente” y Núcleo, dependientes del Escuadrón 49 de Gendarmería Nacional, acudieron al lugar indicado y constataron que un hombre mayor de edad cargaba rollos de grandes dimensiones en el semirremolque de un camión.





Los gendarmes solicitaron la documentación correspondiente, pero el involucrado no contaba con autorización para realizar la extracción. Ante esta situación, se dio intervención al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.





Personal de ese organismo realizó las mediciones y la clasificación de la madera, además de constatar un cambio de suelo. En total, fueron identificados 20 rollos de la especie nativa conocida como “Rabo Itá”, Lonchocarpus leucanthus, con un volumen total de 18,5 metros cúbicos.









El procedimiento quedó registrado mediante fotografías, filmaciones y geoposicionamiento. Finalmente, Gendarmería secuestró el camión y la totalidad de la madera, mientras que el conductor quedó supeditado a la causa por una infracción a la Ley Provincial XVI N.º 105, artículo 25.