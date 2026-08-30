ACTUALIZADO Dos Fallecidos y un Conductor Buscado tras un Siniestro Vial en Fracrán

Un motociclista y su acompañante fallecieron tras un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1005, en jurisdicción de Fracrán.









Las víctimas fueron identificadas como José Darío Arévalo, de 28 años, quien conducía la motocicleta, y Micaela Soledad Golhard, de 21 años, que viajaba como acompañante.





De acuerdo con las primeras averiguaciones, la motocicleta estuvo involucrada en una colisión con un Ford Territory. Arévalo murió en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas, mientras que Golhard fue trasladada de urgencia a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.





Tras el impacto, el conductor del automóvil se habría retirado del lugar. El Ford Territory fue localizado abandonado aproximadamente a un kilómetro del sitio del siniestro.





La Policía continúa con las investigaciones para identificar y localizar al conductor, además de determinar cómo se produjo la colisión.





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