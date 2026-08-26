Falleció el Conductor de un Automóvil tras Colisionar con un Colectivo en San Pedro

Un hombre identificado como Matías Senger falleció este miércoles por la tarde luego de protagonizar un grave siniestro vial sobre la Ruta Provincial 27, en la zona de colonia Liso, jurisdicción de San Pedro.









El hecho ocurrió cerca de las 17:40, cuando el Volkswagen Gol Trend que conducía Senger, quien viajaba acompañado por otras tres personas, colisionó por causas que son materia de investigación con un colectivo Mercedes-Benz de transporte de pasajeros, al mando de una mujer.





Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil murió en el lugar. Sus tres acompañantes sufrieron lesiones visibles y fueron trasladados por Bomberos Voluntarios hasta el Hospital de San Pedro, donde recibieron atención médica.





En el lugar trabajaron efectivos de la División Policía Científica y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.