Resguardaron a una Niña de 11 Años tras Detectar una Situación de Violencia Familiar en San Vicente

La Policía de Misiones intervino este viernes en San Vicente ante una presunta situación de violencia familiar que involucraba a una niña de 11 años. La menor fue asistida y trasladada a una dependencia policial, donde recibió contención y alimentación, mientras los organismos de protección de derechos evaluaban las medidas necesarias para garantizar su resguardo.









La intervención se produjo alrededor de las 14:00, cuando efectivos de la Comisaría de la Mujer tomaron conocimiento de que la niña presuntamente era víctima de malos tratos físicos y verbales y que, además, no estaría recibiendo una alimentación adecuada. Ante esta situación, los policías procedieron a trasladarla para brindarle asistencia y poner en marcha el protocolo correspondiente.





Una vez en la dependencia, la menor recibió alimentación y contención. Posteriormente fue examinada por el médico policial, quien no constató lesiones físicas al momento de la evaluación.





Tras la intervención del Área de Niñez y Familia de la Municipalidad de San Vicente y con conocimiento de la Defensoría Oficial, se dispuso que la niña fuera alojada de manera preventiva en el Hogar de Niños La Buena Semilla. Se trata de una medida de resguardo y protección, mientras se intenta localizar a familiares que puedan asumir su cuidado.





Los organismos intervinientes continuarán trabajando para determinar el entorno familiar de la menor y establecer las medidas que correspondan, con el objetivo de garantizar su integridad y protección.