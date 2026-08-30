La Policía Confirmó que el Vehículo que Atropelló y Mató a dos Jóvenes era Robado

La investigación por el siniestro fatal ocurrido el sábado por la noche en Fracrán sumó un dato clave: la Policía estableció que el Ford Territory involucrado había sido robado en la provincia de Buenos Aires y circulaba con una patente que correspondía a otro vehículo.









El hecho ocurrió alrededor de las 21, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1005. Por causas que todavía son investigadas, el Ford Territory chocó contra una motocicleta Guerrero Trip de 110 centímetros cúbicos, en la que viajaban José Darío Arévalo y Micaela Soledad Golhard, ambos de 22 años.





Como consecuencia del impacto, Arévalo murió en el lugar. Golhard fue trasladada de urgencia al Hospital de San Vicente, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.





Después del choque, el conductor del automóvil continuó su marcha y abandonó el vehículo sobre un camino terrado, a la altura del kilómetro 1006, aproximadamente a un kilómetro del lugar del siniestro. Luego escapó y permanece prófugo.





A partir del secuestro del rodado, los investigadores realizaron distintas pericias y verificaciones. Así determinaron que el Ford Territory había sido sustraído en Buenos Aires y que la patente colocada pertenecía en realidad a otro vehículo de similares características, radicado legalmente en Oberá.









Además, los peritos detectaron modificaciones en el automóvil que serían compatibles con un posible acondicionamiento para el transporte ilegal de mercaderías. Esta circunstancia también es investigada.





Mientras tanto, la Policía mantiene un amplio operativo en la zona y continúa con las tareas destinadas a reconstruir el recorrido del vehículo, identificar al conductor y concretar su detención.