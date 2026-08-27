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Cinco Adolescentes Resultaron Ilesos tras el Despiste de una Camioneta en Dos de Mayo

Cinco adolescentes resultaron milagrosamente ilesos tras el despiste de una camioneta ocurrido durante la noche del miércoles en Dos de Mayo, poco después de los festejos por el Aniversario 86° del pueblo.



El siniestro se registró cerca de las 21 horas, en el Parque Sur, a metros del kilómetro 954 de la Ruta Nacional 14. Una Chevrolet S10, conducida por Luciano Leonel B. de 16 años, quien perdió el control y terminó despistando.


En el vehículo viajaban como acompañantes S. Luis Fernando, de 16 años; Lara Yaquelin F., de 16; Darling Valeria B., de 16; y Tiago Alexander V., de 17 años, ninguno de los cinco ocupantes sufrió lesiones de gravedad ni necesitó asistencia médica.



Efectivos de la Comisaría Primera de Dos de Mayo y Bomberos intervinieron en el lugar y realizaron las actuaciones correspondientes. Además, se labró el acta por infracción a las normas de tránsito.

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