Bomberos Voluntarios de San Vicente Agradecieron una Importante Donación de Equipamiento

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Vicente expresó su agradecimiento al señor Omar A. Scholles por la importante colaboración realizada a la institución, que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias de gran magnitud.









La donación consiste en un semirremolque cisterna de origen danés, con capacidad para 36.000 litros de agua, modelo 2007. Además, Scholles otorgó un descuento superior al 40 por ciento sobre el valor de mercado de un camión Volvo FM 370 6x2, modelo 2013, que será utilizado como unidad tractora del cisterna.





Desde la institución destacaron que el nuevo equipamiento tendrá una enorme utilidad para el traslado y abastecimiento de agua durante incendios y otras emergencias que requieran grandes volúmenes de este recurso.





Los Bomberos Voluntarios señalaron que San Vicente registra un crecimiento sostenido de sus construcciones residenciales, comerciales e industriales, lo que plantea nuevos desafíos para los servicios de emergencia.





“Equipos como estos nos ayudan a estar a la altura de las exigencias”, remarcaron desde la institución, al tiempo que agradecieron el aporte en nombre de toda la comunidad de San Vicente.