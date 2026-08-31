Recuperaron una Motocicleta Robada que estaba Oculta entre Malezas en Dos de Mayo

La Policía recuperó una motocicleta de 150 centímetros cúbicos que había sido robada durante la madrugada del domingo en Dos de Mayo. El rodado fue encontrado oculto entre la vegetación, durante un operativo de búsqueda desplegado tras la denuncia.









El hecho fue denunciado alrededor de las 5:48 por un joven de 25 años, domiciliado en Pueblo Illia, quien manifestó que desconocidos le habían sustraído su motocicleta IKA, de colores rojo y blanco.





A partir de la denuncia, los efectivos realizaron rastrillajes en la zona y finalmente localizaron el rodado escondido entre malezas. La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la investigación.





La Policía continúa con las tareas para identificar y detener a los responsables del robo. Una vez cumplidas las diligencias correspondientes, el vehículo será restituido a su propietario.