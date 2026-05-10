Choque entre dos Motocicletas dejó un Herido en San Vicente

Un siniestro vial entre dos motocicletas se registró este domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 968, en San Vicente.









El hecho ocurrió cerca de las 16:17, allí colisionaron entre una motocicleta Honda XR de 150 cilindradas, conducida por un joven de aproximadamente 21 años, y una Corven Triax de 150 cc.





Como consecuencia del impacto, el conductor de la Honda fue asistido y trasladado al hospital local para recibir atención médica. En tanto, el conductor de la otra motocicleta no se encontraba en el lugar al momento de la llegada de los rescatistas.





Bomberos trabajaron en la asistencia y aseguraron la zona tras el siniestro.