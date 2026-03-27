Abuso en San Vicente: Denuncian que una Adolescente fue Drogada y Retenida en un Motel

Una madre denunció que su hija adolescente fue drogada y abusada sexualmente en San Vicente. El hecho habría ocurrido en un albergue transitorio de la zona.









La denuncia se presentó el 6 de febrero ante la Policía de Misiones. El caso quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 3 de esa localidad.





Según el relato, la joven salió de su casa para visitar a una amiga. Pero fue trasladada hasta el motel “Aromas” por un hombre y una mujer. Los implicados fueron identificados como Sandro C. y Flavia Belén K.





Al regresar, la adolescente presentaba lesiones visibles. También tenía sangrado en la nariz y no recordaba lo ocurrido. La madre aseguró que su hija fue obligada a consumir drogas y sufrió abuso sexual.





Días después, la menor volvió a ausentarse. Según su testimonio, permaneció en otra habitación bajo efectos de estupefacientes.





La causa se investiga en la Comisaría de la Mujer. Las autoridades buscan determinar responsabilidades.